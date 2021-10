Inaugurate le luci d'artista, Lo Russo: "Torino si trasforma in un museo a cielo aperto"

Sono state inaugurate nella serata di oggi, venerdì 29 ottobre, le Luci d'Artista a Torino, per iniziare ad accendere la città in vista dell'arrivo del Natale. Sono 25 le opere luminose in questa edizione, 14 allestite nel Centro città e 11 nelle altre Circoscrizioni.

La prima volta per Lo Russo sindaco

Per Stefano Lo Russo, fresco di elezione, è stata la prima volta da sindaco: "Inauguriamo la ventiquattresima edizione, il primo appuntamento del cartellone Contemporary Art 2021 e, per l'occasione, Torino si trasformerà nuovamente in un museo a cielo aperto offrendo a tutte e tutti la possibilità di ammirare le sculture di luce progettate da artisti di fama internazionale. Una rassegna nata a Torino, portata in tutto il mondo".

"Questa è l'edizione della ripartenza, ha un valore simbolico molto importante. Ripartire dalla luce significa ripartenza della città e rilancio di un'iniziativa su cui vogliamo puntare. Accendere le luci è motivo di speranza per tutti i torinesi", ha aggiunto Lo Russo. "Stiamo uscendo da una pandemia che ha gettato oscurità anche nell'umore dei torinesi e il fatto che oggi ripartiamo dalla luce ha un valore simbolico. Vogliamo tornare a investire sulla vocazione dell'arte contemporanea, che è una delle grandi eccellenze della città".

"Nelle prossime settimane avremo come sfondo in città opere meravigliose, occasione per ammirare - ancora di più - la bellezza della nostra città. Invito tutti a guardate in alto, fatevi stupire dalla bellezza delle luci d’artista", ha aggiunto il sindaco di Torino. "E oggi, a quasi un anno dalla sua scomparsa, dedichiamo questa edizione a Fiorenzo Alfieri. La città deve a lui Luci d’artista e molto molto altro", ha ricordato Lo Russo, citando l'ideatore di questa iniziativa.

Purchia: "Luci d'artista tutto l'anno"