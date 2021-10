La compravendita del cellulare sfocia in un'aggressione: arrestato un minorenne

Lunedì scorso gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno arrestato un minore per rapina.

Il giorno prima, questi, servendosi di una piattaforma online di vendite tra privati, ha fatto credere a un ignaro cittadino di essere interessato all’acquisto del suo smartphone, dandogli così appuntamento per l’indomani in corso Toscana. All’appuntamento il reo si è presentato accompagnato da un altro soggetto e, nel giro di pochi istanti, i due si sono accaniti sul venditore, colpendolo con calci e pugni, per sottrargli il telefono. Una volta riusciti nel loro intento, sono fuggiti.

Un passante, che aveva assistito alla scena, ha subito contattato il 112. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto uno degli aggressori. Durante la perquisizione è stato rinvenuto lo smartphone in questione, restituito al legittimo proprietario, e un secondo telefono al cui interno, da ulteriori accertamenti, è emersa una chat di gruppo dove il minore, con la partecipazione di altri individui, pianificava sistemi per effettuare rapine simili a quella appena svolta.