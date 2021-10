Meteo, fino a lunedì cielo nuvoloso e piogge su Torino e provincia

Italia ancora divisa in due con forte maltempo in azione al Sud ed al Centro ed alta pressione che da oggi inizierà a cedere il passo ad aria più fresca ed instabile di matrice atlantica. Pioverà su tutto il Nord Ovest ed anche in maniera copiosa, con apice del maltempo nella giornata di domenica. Termometro in calo le massime ma minime ancora al di sopra delle medie stagionali.

Quindi un weekend in cui valutare gli spostamenti con molta attenzione dalla giornata di domenica, causa intenso maltempo.

Inutile ricordare che queste piogge anche se preziosissime per rimpinguare i nevai ormai al lumicino, con la loro violenza stimata per il carattere di rovescio (intense in un breve lasso temporale) rischiano di compromettere ulteriormente l’assetto idrogeologico di molte aree, anziché essere una manna per la terra e l’agricoltura assetate.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo irregolarmente nuvoloso con aumento delle nubi sino a cielo coperto nel pomeriggio di sabato. Precipitazioni a carattere di rovescio, localmente anche forti a macchia di leopardo su tutto il Nord Ovest, previste molto intense domenica.

Termometro in discesa le massime, in lieve discesa le minime ma ancora entrambe al di sopra delle medie di stagione. Minime in pianura intorno 8-10°C e massime 13-14°C. In pianura venti moderati da Sud Ovest.

Da lunedì 1° Novembre cielo coperto con piogge sino alla tarda mattinata, poi migliora con cielo irregolarmente nuvoloso.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino