Movida a San Salvario: i residenti sperano nella collaborazione della Giunta Lo Russo

Una quarantina di residenti si sono trovato ieri sera davanti al sacrato della chiesa di largo Saluzzo per discutere ancora una volta dei problemi legati alla movida in San Salvario. Una questione che si trascina da anni legata al divertimento notturno di giovani e studenti: rumore, problemi di decoro urbano, schiamazzi.

“Sono i soliti problemi - spiega la residente Paola Parmentola, ex coordinatrice della cultura della circoscrizione 8 -. E alla fine le soluzioni anche sono sempre le solite: lavorare sugli orari, maggiori controlli da parte dei Vigili Urbani, trovare posti di divertimento alternativi fuori dalle zone residenziali".

La due passate Amministrazioni aveva fatto poco per risolvere la situazione e ora i residenti guardano con speranza alla nuova Giunta di Lo Russo: “Abbiamo raccolto le proposte, le metteremo di nuovo giù e le presenteremo al nuovo sindaco per capire se c’è spazio per un dialogo su questo tema visto che le due Giunte precedenti non se ne sono volute occupare. Questo anche alla luce delle due cause vinte dai residenti per danni dovuti proprio alla movida”.

Presente all’incontro anche il consigliere della 8 Riccardo Tassone, il quale ha proposto la convocazione di una Commissione congiunta con la 7 e la 1 che presentano gli stessi problemi.