Villafranca Piemonte: tronchi e rami impigliati nella ‘scala di risalita’ per i pesci

Nelle scorse settimane non sono passati inosservati tronchi e rami ‘impigliati’ nella ‘scala di risalita’ che la Città metropolitana ha realizzato per permettere ai pesci di risalire la corrente e raggiungere i luoghi ideali per la riproduzione. La preoccupazione di chi passa dal Ponte sul Pellice a Villafranca Piemonte è che, in caso di abbondanti piogge, questi detriti boschivi possano creare dei problemi al deflusso dell’acqua. La Città metropolitana, però, rassicura: “Monitoriamo periodicamente la situazione e possiamo anche dire che il nuovo sistema sta funzionando”.