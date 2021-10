Fanno esplodere il Postamat di via Damiano Chiesa: furto da qualche migliaia di euro

"Ci attiveremo immediatamente affinché Poste Italiane ripristini il servizio e preveda anche adeguate misure di sicurezza per evitare il ripetersi di questi fatti" così scrive il consigliere della Circoscrizione 6 Alessandro Sciretti, in seguito all'assalto al bancomat della Posta di via Damiano Chiesa, fatto esplodere verso la mezzanotte di oggi, sabato 30 ottobre, per portare via il bottino da qualche migliaia di euro.

Le indagini sull'accaduto sono state affidate ai carabinieri della compagnia Oltre Dora di Torino.

"Non è la prima volta che i nostri residenti vengono svegliati dal fragore provocato dall’ennesimo atto criminoso - scrive ancora il consigliere -. Il servizio postale in Barca e Bertolla è già ampiamente sottodimensionato rispetto alle esigenze dei quartieri. È di certo un tema che andrà affrontato nei prossimi anni, al di là degli importanti aspetti connessi alla sicurezza".