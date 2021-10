Cavour, torna la AppeRun: attesi quasi 900 partecipanti

Nonostante le previsioni meteo, lunedì mattina 1° novembre saranno quasi novecento i partecipanti, provenienti da tutto il nord-ovest, a correre la quattordicesima edizione di AppleRun, la corsa delle mele a Cavour che scatterà alle 10.

Dai bollettini che si succedono pare invece che le condizioni meteo miglioreranno proprio nelle ore precedenti la competizione per cui ci si troverà in condizioni ottimali per gareggiare e, per i più bravi, puntare a migliorare i primati dei 10 chilometri misurati ufficialmente, anche perché si sono apportate migliorie sul percorso cercando di renderlo più filante.

Sarò l’occasione per tutti di fregiarsi del proprio nuovo record personale sulla distanza entrando nel ranking nazionale.

Quindi grande attenzione ai keniani Eric Muthomi Riungu e Sammy Kipngetich Meli col marocchino Yassine Choury e gli azzurri Michele Fontana (Aeronautica) e Francesco Breusa (Cus Torino) che cercheranno d’impegnarli. Per i piazzamenti di prestigio si propongono Enrico Oddone, Gianluca Ferrato e Andrea Aragno.

Tra le donne, in primis le etiopi Engidu Ayele Meseret e Addisalem Belay Tegegn con Fatna Maraoui (Esercito ) e la valdostana Catherine Bertone, la più forte maratoneta master al mondo.

E ancora le verbanesi Sonia Mazzolini e Francesca Durante, oltre a Giorgia Morano, Carla Primo, Gianfranca Attene, Nicole Cavallera e Claudia Guiotto.

A tutti i concorrenti ben cinque chilogrammi di mele con possibilità d’iscriversi ancora lunedì mattina nella Piazza del Peso, il punto nevralgico dell’evento.

Testimonial dell’evento l’ex maratoneta Walter Durbano e l’azzurra Sara Brogiato.

Informazioni alla mail martina.mercol@applerun.it e telefonicamente 340/8604370 - 348/7449570

Pagina facebook: Apple run - Sito: www.applerunteam.it