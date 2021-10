Jazz Festival, Fiorile, Evento Gastronomico Diffuso: per Moncalieri un weekend tra musica, natura e cibo

Per Moncalieri l'ultimo fine settimana di ottobre sarà ricco come non mai di eventi e iniziative. Musica, cibo e natura si legheranno assieme, con tre eventi capaci di catalizzare l'interesse di visitatori e appassionati.

Parte domani, domenica 31 ottobre, la 24esima edizione del Moncalieri Jazz Festival, che torna in presenza dopo la versione in streaming del 2020 (causa pandemia), sabato e domenica il Castello Reale ospiterà Fiorile, la due giorni all'insegna della natura e del green, mentre questo sarà l'ultimo dei tre fine weekend consecutivi dedicati all'Evento Gastronomico Diffuso autunnale.

Si parte con "Aspettando il MJF"

Il Moncalieri Jazz Festival vero e proprio inizierà a novembre inoltrato, regalando un doppio tributo al centenario della nascita di due leggende del panorama musicale, il nostro Renato Carosone e il 'padre' del nuovo tango Astor Piazzolla, ma ci sarà da divertirsi subito con l'Aspettando il MJF.

Non ci sarà più la "Notte Nera" a dare inizio alla kermesse, come avveniva in passato, il direttore artistico Ugo Viola aveva pensato all'idea del “Green Jazz Day”, con un concerto a impatto zero grazie a tecnologie d’avanguardia, ma il concerto a pedali del gruppo Magasin du Cafè, che avrebbe dovuto inaugurare il festival sabato 30 ottobre, è stato invece spostato (causa previsioni di maltempo) a domenica 7 novembre alle ore 16,30, sempre nella stessa location: la Cascina Le Vallere.

Il primo appuntamento della rassegna sarà quindi quello del 31 ottobre, con un concerto aperitivo dei Rhythm and Bones al Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri, ore 12.30, mentre la sera, al Teatro Matteotti, si festeggerà Halloween con il quartetto del vocalist Gegè Telesforo (chi non lo ricorda a metà degli anni Ottanta protagonista del cast di "Quelli della notte"?), oramai un habitué del festival. A causa di problemi di salute Dario Deidda, annunciato come special guest del concerto, sarà sostituito da Luca Bulgarelli. Naturalmente, per questo - come per tutti gli altri eventi del MJF - sarà necessario essere muniti di Green Pass o tampone eseguito entro le 48 ore precedenti all’evento.

Fiorile per una Moncalieri sempre più green

Questo weekend a Moncalieri vede la VII edizione della manifestazione culturale e vivaistica dedicata al verde e a tutte le sue declinazioni in termini di bellezza, storia e sostenibilità. Fiorile è un progetto dell’Assessorato alla Cultura, con il contributo della Compagnia di San Paolo, ideato per rafforzare l’immagine di “Moncalieri città nel verde”.

Un appuntamento stagionale nato per valorizzare il Castello Reale, il centro storico e le sue eccellenze, i percorsi della collina, le ciclabili e i sentieri, i giardini e le antiche vigne, gli orti, i parchi e i corsi d’acqua. L’evento si svolge, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, nella splendida cornice del Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri, dichiarato dall’Unesco nel 1997 Patrimonio dell’Umanità.

Ultimo appuntamento con l'Evento Gastronomico Diffuso

Ma il 30-31 ottobre la città ospita anche l'ultimo dei tre weekend consecutivi destinati all'evento gastronomico diffuso: 21 tra ristoranti e pizzerie proporranno un menù con piatti tipici e specialità locali: la Trippa, il Cavolfiore, il Salame di Trippa e il Lardo di Moncalieri. Per confermare, una volta di più, la passione per il buon cibo della città del Proclama. E per legare assieme la buona tavola con la grande musica e l'ambiente.