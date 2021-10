No Green Pass, Digos segnala alla Procura gli organizzatori dei cortei di Torino

Corteo No Green Pass 18 settembre

Istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato e resistenza. Sono queste alcune delle accuse per la Digos ha segnalato alla Procura di Torino una quindicina di manifestanti dei cortei No Vax e No Green Pass, organizzati nelle scorse settimane.

Indagini sulla manifestazione dell' 11 settembre

Nello specifico si tratta di anarchici ed esponenti di Forza Nuova: la loro posizione è al vaglio della Procura. Le indagini si concentrano in particolare sulla manifestazione dello scorso 11 settembre, quando il corteo cercò di deviare su via Accademia delle Scienze, registrando tensioni con le forze dell'ordine. Alcuni esponenti del mondo No Green Pass fecero anche dichiarazioni contro il governo e forze dell'ordine.

Le denunce non fermano i cortei

Denunce che però non stanno fermando le manifestazioni. L'ultima contro l'obbligo del Green Pass si è svolta ieri pomeriggio, quando i manifestanti hanno bloccato il sottopasso di corso Regina Margherita: i partecipanti erano circa tremila.