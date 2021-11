La cultura più forte del maltempo: code fuori dai musei torinesi nel giorno di Ognissanti (FOTO e VIDEO)

Torinesi e turisti in coda per visitare i musei, nonostante la pioggia di questo 1° novembre

La voglia di cultura e di ripartenza più forte della pioggia battente. Nonostante il maltempo, i musei torinesi sono stati letteralmente presi d’assalto nel giorno di Ognissanti.

Lunghe fila fuori dai Musei Reali e Palazzo Madama

E’ una lunga fila di ombrelli colorati quella che, lentamente, si è formata nella giornata di oggi fuori dai principali musei torinesi. A dispetto della pioggia incessante, tanti i cittadini e i turisti che hanno sfidato le condizioni avverse per recarsi in uno o più musei della città.

A Palazzo Madama, la fila per entrare nel polo museale è arrivata fino a metà piazza Castello: oltre alla collezione permanente, i visitatori potranno ammirare per l’ultimo giorno l’esposizione Grani d’Autore: dalla semina al raccolto del grano duro Barilla”, a cura di Maria Vittoria Baravelli.

La stessa scena si ripresenta poco distante, ai Musei Reali. La coda, arrivata fino a metà della piazzetta, evidenzia una gran voglia di ritornare a cibarsi di cultura, a riempirsi gli occhi di bello.

Poca attesa per chi aveva prenotato e acquistato online

Se l’attesa è piuttosto lunga per i non prenotati, chi ha acquistato il biglietto online non fatica ad entrare all’interno delle sale in pochi minuti. Una condizione simile al Museo Egizio, dove il via vai è incessante, ma le prenotazioni online evitano che i visitatori debbano attendere al freddo, sotto la pioggia.

Una pioggia che a Torino, nel giorno di Ognissanti, non ha spaventato nessuno, tanta era la voglia di cultura.