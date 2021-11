Finto avvocato truffa anziana a Moncalieri e le porta via mille euro

Nuovo caso di truffa ai danni di anziani nella cintura sud di Torino. Dopo i finti tecnici della luce o del gas, coloro che si spacciavano per sanitari dell'Asl o carabinieri, a Moncalieri un'anziana è stata raggirata da un uomo che si era spacciato per l'avvocato del nipote.

Il fatto è successo un paio di giorni fa a Borgo Aje. La signora ha risposto alla persona che al citofono si era presentato a nome del nipote, dicendo che il giovane aveva avuto un grave incidente. La cantilena, in questi casi, suona più o meno così: "servono subito soldi, mi dia tutto quello che può, altrimenti per lui saranno guai".

La donna ci è cascata in pieno, perché il truffatore conosceva bene i nomi dei parenti, alcune loro abitudini ed ha convinto l'anziana, che ha raccolto quanto aveva in casa, circa mille euro in contati, lanciandoli dal balcone. Quando subito dopo ha chiamato i parenti per avvertirli del nobile gesto che pensava di aver compiuto, ha scoperto la truffa. Ma ormai era troppo tardi.