Lotta ai tumori urologici maschili: torna l'aiuto alla Fondazione Molinette con una campagna "con i baffi"

Partirà il 4 novembre e proseguirà fino a fine mese la settima edizione di “Un Baffo per la Ricerca”, la Campagna di Fondazione Ricerca Molinette per sensibilizzare sul tema della prevenzione dei tumori maschili, in particolare del tumore alla prostata. E l'iniziativa coinvolge ristoranti, ma anche negozi di barbiere, fino a lanciare una modalità di sensibilizzazione molto particolare, per gli uomini: farsi crescere i baffi nel mese di novembre per poi postare la propria foto "baffuta" sui social.