Rocio Munoz Morales inaugura l’omaggio a Monica Vitti al Museo del Cinema

Un corner fotografico dedicato alla musa di Antonioni sarà allestito all’interno della sala del tempio del Museo del Cinema fini al 24 novembre in occasione dei 90 anni dell’attrice. Madrina dell’evento Rocio Munoz Morales.

"Dovrei dire io Grazie a Monica - commenta l’attrice -. per il tesoro immenso che ha lasciato, che rappresenta e che rappresenterà per le attrici giovani. Un esempio di quanto è importante la preparazione, non avere paura e fuggire dalle etichette. Avere un esempio così è importante. Un’attrice nell’epoca in cui ha fatto il cinema italiano lei per me era importante celebrarla e per me occorre a farlo come merita una grande donna del cinema italiano".

"È sempre difficile per le donne giovani trovare dei ruoli che abbiano una profondità a 360 gradi. Ma le donne sono ricche di cose da raccontare".