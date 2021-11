Collegno ricorda il dramma dell'alluvione in Polesine, 70 anni dopo

Fare memoria, settant'anni dopo. Anche il Comune di Collegno 70 anni dopo ricorda l'alluvione del Polesine, un evento tragico che spinse moltissime persone a emigrare. E la data scelta per questo ricordo è fissata per il 15 novembre, insieme al Comune di Gaiba , provincia di Rovigo.

In particolare, alle 17.30, presso piazza Polesine (viale XXIV maggio angolo via XX settembre) si terrà la deposizione della corona in ricordo delle vittime delle alluvioni del Po.