Cerca di rubare capi destinati alla donazione ai bisognosi: 21enne marocchino denunciato

Negli scorsi giorni, alcuni passanti hanno notato tre uomini scassinare nottetempo un cassonetto/contenitore destinatore alla raccolta di abiti usati per persone in difficoltà; pertanto avvisavano immediatamente il 112.

Una pattuglia del Commissariato Mirafiori giungeva celermente sul posto, riuscendo a fermare uno dei tre individui all’altezza fra via Berruti e via Ferrero. L’uomo brandiva nella mano destra un gancio da traino per auto, in ferro, ma veniva reso inoffensivo dagli operatori. Si tratta di un ventunenne di origini marocchine; addosso, aveva un paio di scarpe nere appena trafugate dal cassonetto.

Il giovane è stato denunciato per tentato furto aggravato in concorso con persone rimaste ignote.