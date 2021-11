Ricercato per furto e rapina, viene rintracciato in un alloggio di via Genova

L’ordine di carcerazione nei suoi confronti era stato spiccato da una settimana: per l’uomo, un ventottenne di nazionalità marocchina qui residente, gli ultimi giorni erano trascorsi al chiuso, nel suo appartamento di via Genova. Era stato raggiunto da un cumulo di pene a seguito della commissione di diversi reati, in particolare estorsioni effettuate nei pressi dell’8Gallery, furti, rapine, e doveva scontare una pena di oltre 2 anni e 10 mesi. La scorsa settimana, gli agenti del Comm.to Barriera Nizza preposti al controllo delle misure di prevenzione, sicurezza e cautelari, hanno individuato l’alloggio in cui lo stesso si era rifugiato e lo hanno tratto in arresto.