Come ogni giovedì torna "Novecento" di Baricco all'Alfa Teatro. In scena, un monumentale Eugenio Allegri

Come ogni giovedì, stasera all'Alfa Teatro torna "Novecento" di Alessandro Baricco. Lo spettacolo va in scena per 8 giovedì di fila, dal 21 ottobre al 9 dicembre, per aprire la stagione. Si tratta di una rivisitazione artistica inedita nata dalla collaborazione con la Compagnia ArtQuarium di un “cult” della scena teatrale italiana.

In scena, un monumentale Eugenio Allegri. La regia è di Gabriele Vacis. "Forse – spiega lo stesso Allegri - la cosa giusta da fare in questo nostro tempo, in cui non esistono più approdi sicuri, è proprio raccontare con ironia la vicenda di un bambino che un giorno qualsiasi del primo anno del secolo scorso nasce su una nave, lì vi diventa il pianista più grande del mondo, suona soltanto per coloro che salgono su quella nave e infine decide che da quella nave lui non scenderà mai. Per questo, dopo quasi tre anni, ho deciso di tornare sulla scena a raccontare la storia di 'Danny Boodman T.D.Lemon Novecento'".