E’ (Contro)Tempo di Artissima: da domani al via la 28esima edizione

Artissima 2021 apre ufficialmente al pubblico domani e resterà aperta fino a domenica 7 novembre. “E’ una fiera veramente ricca” commenta la direttrice Ilaria Bonacossa. 154 gallerie da 37 Paesi da tutto il mondo, 25 new entries, ma anche mostre celebrative come quelle da Lia Rumma e Tucci Russo che celebrano i 50 anni delle due storiche gallerie.

Grande novità di quest’anno “Artissima XYZ”, la versione digitale che porta sul web le tre grandi sezioni della kermesse dell’arte contemporanea torinese: Present Furure, Back to the Future, Disegni. Un progetto transmediale che porta avanti la piattaforma nata nel 2017. Per ogni sezione sarà poi esposta un’opera anche all’intero dell’Oval.

La fiera sarà poi in città le iniziative per l’intera durata della manifestazione: “Hub India”, esteso a Palazzo Madama, Mao e Accademia Albertina, “Rimbalzi/Vitalità del tempo”, con una mostra all’Oval e al Grattacielo di Intesa San Paolo e “Six Chairs”, l’omaggio alle ATP Finals in città dal 25 al 19 novembre.

Tema di questa 28esima edizione “Controtempo”, basato sul concetto musicale di fermarsi e riparti, accelerare e rallentare. Un modo per porre accento su quel tempo “bloccato” che abbiamo vissuto durante e dopo la pandemia.

Entrata nel 2017, la direttrice Ilaria Bonacossa, è giunta alla sua ultima edizione ha sempre cercato di guardare ad Artissima come a una fiera delle gallerie e degli artisti giovani: “Con la pandemia abbiamo imparato l’importanza dei social e del web. E’ stato un modo sicuramente per entrare a contatto con il pubblico e l’obiettivo è proprio quello. L’arte contemporanea deve entrare nella vita di tutti, perché ha il potere di cambiare il nostro modo di guardare il mondo”.

Un appuntamento importante con l’arte e la cultura dopo il successo del Salone del Libro. “Come per il Salone, c’è voglia di incontrarci e di apprezzare il patrimonio culturale nelle diverse forme - conclude l'assessore alla cultura Vittoria Poggio -. Artissima è un posto importante dove curatori, galleristi e artisti si incontrano, ma anche un luogo in cui scoprire talenti emergenti. Credo sarà un grande successo”.