Moncalieri: lascia le chiavi nell'auto, i ladri forzano la vettura e poi svaligiano l'appartamento

Il consiglio che da tempo arriva dalle forze dell'ordine è quello di non lasciare mai nel cruscotto dell'auto le chiavi di casa, per non vedersi beffare due volte. Come è successo ad una persona residente a Moncalieri in strada Revigliasco.

L'uomo si è visto forzare l'auto dai ladri che, dopo aver recuperato le chiavi dell'appartamento, hanno recuperato dal libretto l'indirizzo dell'abitazione che sono andati subito a svaligiare, razziando tutto quello che potevano, compresi oggetti preziosi e contanti.

La vettura era parcheggiata all'esterno di un ristorante e il malcapitato proprietario, quando ha fatto ritorno a casa, non ha potuto fare altro che denunciare quanto accaduto alle forze dell'ordine.