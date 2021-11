Il Circolo della Stampa ospiterà gli allenamenti dei campioni delle Atp. Pala Alpitour, la capienza sale al 75%

Aumento parziale, dal 60 al 75% della capienza del Pala Alpitour di Torino per le Atp Finals di tennis, in programma dal 14 novembre. E' questo il parere del Cts alla richiesta di deroga per l'evento, avanzata dal sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali.

Intanto, da lunedì 8 a domenica 21 novembre il Circolo della Stampa Sporting sarà il Training Center delle NITTO ATP Finals di Torino 2021: sui due campi in Greenset inseriti nella luminosa e riqualificata struttura coperta del Circolo della Stampa Sporting, i più forti giocatori del mondo si alleneranno davanti al pubblico prima di scendere sul campo di gara dell’adiacente Pala Alpitour.

Il nuovo impianto è stato presentato questo pomeriggio dal presidente del Circolo della Stampa Sporting Luciano Borghesan e dal vicepresidente delegato Pietro Garibaldi all’inaugurazione a cui sono intervenuti il presidente della FIT Angelo Binaghi, il Chief Tour Officer dell’ATP Ross Hutchins, il neo sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo, il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros – Pietro, la Soprintendente Belle Arti e Paesaggio Luisa Papotti, l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano e l’architetto Vittorio Jacomussi.

E’ la prima volta che un circolo di tennis viene coinvolto come venue nell’organizzazione delle finali dell’ATP Tennis Tour: “Il Circolo della Stampa Sporting è onorato di contribuire alla riuscita di questo grande avvenimento sportivo diventando sede permanente dell’evento mondiale fino al 2025 – afferma il presidente Luciano Borghesan -, auspicando anche che il torneo possa essere motore di tante altre attività per la ripresa della città”.

“Alla base di questo risultato c’è ancora una volta il gioco di squadra fra pubblico e privato - aggiunge il vicepresidente delegato Pietro Garibaldi - fondamentale per la riuscita di progetti di grande respiro come questo”.

“Da giovane agonista ho giocato al Circolo della Stampa Sporting – ha dichiarato il presidente Angelo Binaghi - ne conosco la serietà e la credibilità: so cosa rappresenta questo circolo non solo a Torino, ma in tutta Italia. Due anni e mezzo fa ho fatto una scommessa al buio e l’ho vinta. Oggi si inaugura un grande impianto frutto di un grandissimo lavoro, fra cinque anni questo impianto sarà uno dei gioielli più belli lasciati in eredità dalle NITTO ATP Finals.”

Il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros Pietro: “Il Traning Center è una splendida realizzazione alla quale sono orgoglioso di aver potuto contribuire. Godiamoci ora fino in fondo queste NITTO ATP Finals.”

Il sindaco Stefano Lo Russo: “Il Circolo della Stampa Sporting è un luogo simbolico di Torino, che aveva anche bisogno di un intervento strutturale. Un’eredità che sarà di grande rilevanza anche per la promozione sportiva”.

Ross Hutchins per l’ATP: “Due anni e mezzo fa cercavamo una città che dimostrasse passione, ambizione, positività e storia. Torino rispondeva a tutto questo. Vivo e gioco a tennis a Londra, sono abituato a vedere campi coperti. Posso dire che questo è uno degli impianti coperti più belli del mondo che fa venire subito voglia di giocare. Spero che Torino ora si goda il nostro più importante evento del circuito ATP”.

IL “TRAINING CENTER”

Il Circolo della Stampa Sporting è stato designato Training Center ufficiale delle Nitto ATP Finals di Torino 2021-2025: a tal fine è stato oggetto di una profonda opera di ristrutturazione grazie all’intervento di Intesa Sanpaolo - host partner delle NITTO ATP Finals e main sponsor del Circolo dal 2021 al 2025 -, al sostegno di Città di Torino, Regione Piemonte, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, ATP e Federazione Italiana Tennis,

Dopo l’imponente riqualificazione dello Stadio del Tennis, inaugurato a settembre, un altro impianto risalente agli anni ‘40 e sotto la tutela della Sovrintendenza ai Beni Architettonici è ora a disposizione della Città, proprietaria dell’area.

La ristrutturazione ha interessato gran parte della club house (ingresso, sale, servizi, spogliatoi) e la trasformazione di tre campi in terra coperti in due campi con superficie sintetica Greenset, uguale a quella di gara al Pala Alpitour, con annessa una tribuna per 200 spettatori.

Il progetto di riqualificazione porta la firma dello Studio De Ferrari Architetti con il coordinamento dell’architetto Vittorio Jacomussi, mentre la realizzazione dei lavori è stata affidata all’impresa ICZ – Gruppo Intercostruzioni.

I BIGLIETTI PER ASSISTERE AGLI ALLENAMENTI

Sul circuito www.ticketone.it e su quello dedicato delle Nitto ATP Finals https://tickets.nittoatpfinals.com è possibile acquistare i biglietti giornalieri per assistere agli allenamenti in programma dall’8 al 21 novembre (costo del biglietto 50 euro, 30 euro per i tesserati FIT).