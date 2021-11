Barriera di Milano, rubano bottiglie di vino in due bar: arrestati due pluripregiudicati

Due pluripregiudicati sono stati arrestati dai poliziotti del Commissariato di Barriera di Milano di Corso Novara, colpevoli di aver rubato diverse bottiglie di vino presso due bar in zona Corso Palermo.

I due, un 36enne e un 43enne cittadini italiani, sono stati colti con le refurtive in mano. Entrambi contavano già diversi precedenti, tanto che a uno dei due è stata pure negata, intorno al mese di agosto, la possibilità di accedere al comune al Torino. Un altro invece era colpito dall’obbligo di dimora con conseguente obbligo di permanenza nella propria abitazione dalle 20 alle 6.

I due ora sono in arresto per furto aggravato in concorso.