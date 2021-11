Gigantesca rissa ad un torneo di calcio giovanile a Riva di Chieri: un dirigente finisce in ospedale

Invece di calcio si è trattato di calci e pugni. E a farne le spese è stato un dirigente accompagnatore, finito in ospedale. Si è conclusa con una clamorosa gazzarra, della quale ne ha fatto le spese un responsabile dell'Asd Salice Fossano, colpito alla schiena, dopo essere caduto sul campo infangato, la rissa che si è scatenata a Riva di Chieri nel corso del torneo 'Halloween Cup'.

Protagonisti alcuni baby calciatori della squadra classe 2009 della società sportiva dilettantistica Us Alfortville, che ha sede in un sobborgo di Parigi. Il dirigente della società fossanese, accorso in campo dopo una zuffa tra i giocatori, per cercare di riportare la calma, è stato invece preso a calci a terra da alcuni ragazzini.

La partita è poi stata sospesa ed il torneo annullato. Il dirigente ferito, Riccardo Allocco, ha riportato la frattura di una costola. Curato in ospedale, ha ricevuto una prognosi di quasi un mese. Ma (almeno per ora) ha rinunciato a presentare denuncia.