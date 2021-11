Operatore della Croce Verde ucciso in via Gottardo: fermato il presunto assassino

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Massimo Melis, l’operatore della Croce Verde di Torino ucciso il primo novembre con un colpo di pistola alla tempia in via Gottardo. Gli inquirenti hanno fermato e interrogato un uomo, sospettato di essere l’autore materiale del delitto.



A incastrarlo, le immagini delle videocamere di sorveglianza, alcuni messaggi mail e delle chat recuperate sul telefonino di Melis. Non di esclude che dietro l’omicidio possano esserci questioni di denaro.