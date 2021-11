Maschere e meme: il Banksy di Torino invade Artissima e le altre fiere

Il Banksy di Torino invade gli spazi delle fiere di arte contemporanea. Andrea Villa insieme agli amministratori delle pagine social di Hipster Democratici, AQTR, meme borghesi, socialisti gaudienti e altri, si è presentato con le sue maschere, come performance per l'evento "Memissima" in mostra all'OffTopic.

Con un nutrito gruppo si sono presentati alle kermesse di Artissima con indosso le maschere e hanno creato dei meme con le opere d'arte esposte in fiera, che daranno poi pubblicati sulle pagine Instagram. Durante la performance sono stati filmati per il documentario che stanno girando su Andrea Villa "Oltre lo specchio", prodotto da Film Commission e da Fargo film, con la regia di Orso Maria Ricci.

“Il mio è un modo per supportare i nuovi linguaggi dei media e dell'arte - spiega l’artista - per rinnovare la comunicazione e per avvicinare l'arte a tutti e non solo agli addetti del sistema”.

L’intera performance ha un contenuto politico: “è anche un messaggio per il neo sindaco Lorusso, un invito ad investire nelle nuove forme culturali della città”.