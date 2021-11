Da Superman a Capitan America: colazione con i supereroi in Barriera di Milano

Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, in occasione della settimana dell'arte contemporanea anche lo spazio Barriera (gestito dall'omonima associazione) di via Crescentino 16 è tornato a riempirsi di opere e vita con il tradizionale appuntamento di "Colazione a Barriera".



Tra caffè e brioches, a inaugurare 7 novembre è stata la mostra di Antonio Bartolo "Chi ci salva", curata da Sergey Kantsedal con il supporto di Yuliya Say. L'esposizione comprende cinque cartelloni di grandi dimensioni raffiguranti alcuni supereroi disegnati con stile "bambinesco" tra cui Superman, Spiderman, Capitan America e Batman, a cui si aggiungono un'installazione sonora, un peluche dipinto su tela e un "oggetto magico" in acciaio e legno colorato.



Insieme ai lavori di Bertolo sono presenti anche i piatti di ceramica smaltata realizzati da Chiara Camoni.