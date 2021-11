Igiene ambientale, la protesta dopo 27 mesi senza rinnovo: "Non ci siamo mai fermati, nemmeno con il lockdown"

"Non è stato rinnovato un contratto da ormai 28 mesi e oltre a noi ci sono centonpiazze che protestano in Italia - dice Mimmo Montalto , coordinatore provinciale igiene ambientale Cgil -. Il contratto che chiediamo deve coprire tutta la filiera ambientale, sia quella pubblica che quella privata".

Sono 15mila le persone coinvolte in Piemonte, di cui circa 8000 solo a Torino e provincia. "C'è un discorso legato alla sicurezza sul lavoro e un altro che riguarda la classificazione di segmenti che sono emersi di recente e che a oggi non sono coperti da una casistica specifica". E poi c'è l'aspetto economico: "In assenza di adeguamento in 28 mesi, oltre al contrasto dell'inflazione di circa 100-120 euro c'è anche tutto un discorso legato al welfare aziendale. In media un operatore ecologico prende circa 1300 euro".