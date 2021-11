Dall'11 novembre 2021 al 19 marzo, il direttivo dell’associazione degli Orti urbani di strada del Gerbido, in collaborazione con il comune di Grugliasco e la società Le Serre, hanno deciso di sospendere, per il periodo invernale, l'erogazione dell'acqua a disposizione degli ortolani.



La riattivazione è prevista il 19 marzo 2022 in base alle condizioni meteo.