Grugliasco: libri, canzoni e filastrocche il 20 novembre per la giornata dei Diritti dell'infanzia

Ma questa non è l'unica iniziativa promossa dal comune di Grugliasco e dall'assessorato all'istruzione. In occasione della Giornata dei diritti dell'infanzia l'Amministrazione comunale ha deciso, sempre per la fascia di età dei bambini più piccoli 0-6 anni, con il prezioso contributo del Comitato pedagogico ZeroSei della città di Grugliasco di consegnare a ogni servizio educativo per la prima infanzia una brochure contenente 20 testi di canzoni e filastrocche scelte dal comitato come strumenti di continuità per accompagnare i bambini, gli insegnanti, gli educatori e le famiglie nel percorso dei primi anni di vita. Questi libri, sono stati compagni inaspettati, per adulti e bambini, nel tempo solitario dei periodi forzatamente a casa e li hanno accolti al rientro nei servizi.