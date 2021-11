Dopo essere stato derubato della bicicletta, l’aggressione: 34enne arrestato per rapina

Giovedì scorso, un cittadino intenzionato a vendere la propria bicicletta ha iniziato a conversare con un gruppo di persone in zona San Salvario. Tra questi, un senegalese di 34 anni si è mostrato interessato all’acquisto e, volendosi accertare che la bici fosse di proprietà dell'uomo, gli ha chiesto le chiavi del lucchetto.

Il venditore gliele ha date e il trentaquattrenne, dopo averle afferrate, è montato in sella alla bicicletta ed è scappato via. La vittima lo ha inseguito, riuscendo ad affiancarlo, ma il reo gli ha sferrato una serie di calci e lo ha colpito facendolo cadere a terra. A questo punto è stato raggiunto dal resto del gruppo, che lo ha aggredito e derubato di 170 euro. Al termine dell’aggressione la comitiva si è allontanata e la vittima ha allertato il 112. Grazie alle descrizioni fornite da quest’ultimo, gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato lo straniero, a bordo della bicicletta rubata, in corso Vittorio Emanuele.

Il senegalese, colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e da un divieto di dimora nel comune di Torino, è stato arrestato per rapina.