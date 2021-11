Al Comune Torino mancano più di 5 mila dipendenti, Lo Russo: "A rischio servizi essenziali"

Grave deficit di personale per il Comune di Torino: all'ente mancano oltre 5.100 dipendenti ed il rischio è di non riuscire più a garantire i servizi essenziali. A rilanciare l'allarme il sindaco di Stefano Lo Russo, durante la presentazione in Sala Rossa della delibera quadro sull'adeguamento degli uffici per la riorganizzazione della macchina comunale.