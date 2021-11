Arriva il freddo, riapre il dormitorio di via Traves per i senzatetto

Riapre il dormitorio di via Traves per accogliere i senzatetto durante l'inverno. Dopo l'addio a piazza d'Armi, per il secondo anno di fila i clochard dovrebbero essere nuovamente accolti nell'area delle Vallette, a due passi dall'Allianz Stadium . Qui ad oggi sono stati collocati i container gialli per gli ospitare gli homeless, dove l'anno scorso erano stati allestiti 60 posti letto.

Torino accelera sul "piano freddo"

E con il calo delle temperature degli ultimi giorni la Città sta accelerando sul "piano freddo", che è stato esaminato questa mattina dalla giunta. Per l'accoglienza dovrebbe essere coinvolta, come accaduto in passato, la Croce Rossa: in via Traves, oltre al dormitorio, dovrebbe essere creata anche un'area per servire pasti.

I mezzi per raggiungere via Traves