XX Settimana della Cultura d'impresa, molti gli appuntamenti digitali e in presenza tra Torino e Biella

“Vent’anni di cultura d’impresa. Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente”: è questo il tema dell’edizione 2021 della Settimana della Cultura d’Impresa, la rassegna di eventi promossa in collaborazione con Confindustria.

Un’edizione unica che cade lo stesso anno dell’anniversario dei vent’anni dalla nascita di Museimpresa, fondata il 15 ottobre 2001 su iniziativa di Assolombarda e Confindustria. Come oramai da tradizione, dal 5 al 20 novembre 2021 un articolato programma di eventi in presenza e digitali approfondirà i temi relativi alla cultura d’impresa.

Ma in un anno miliare come il 2021 – durante il quale si celebra in contemporanea il ventennale di Museimpresa e quello della Settimana della Cultura d’Impresa – la manifestazione ha visto il suo primo evento nazionale inaugurale già nel mese di luglio presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli e proseguirà fino a dicembre.

“Vent’anni di cultura d’impresa. Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente” è il tema al centro di questa edizione, con l’obiettivo di raccontare il ruolo determinante che hanno le imprese per la crescita economica e culturale dei territori. L’intero sistema associativo imprenditoriale italiano è stato chiamato all’appello per costruire un percorso immersivo all’interno delle aziende e raccontare l’immenso patrimonio culturale, custodito all’interno dei musei e degli archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane.

“Il nostro Paese è caratterizzato da una capacità industriale diffusa su tutto territorio. Da nord a sud sono moltissime le imprese piccole, medie, medio-grandi, le filiere e i distretti produttivi. La loro forza competitiva sta in una sintesi originale di spinta innovativa, passione per la qualità e la bellezza, cultura politecnica. È ciò che ci permette di superare le crisi, crescere, innovare. Il “viaggio nell’Italia intraprendente” vuole insistere su questi valori e raccontare, soprattutto alle nuove generazioni, che l’impresa, tra memoria e sguardo verso il futuro, è un bel posto per lavorare, sperimentare, partecipare responsabilmente al cambiamento” afferma Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa.

Questa ventesima edizione vede la riapertura, dopo le chiusure imposte dalla pandemia, di musei e archivi d’impresa, visite guidate, seminari e tour in presenza ma anche convegni in diretta streaming, webinar e tour virtuali che racconteranno ai visitatori l’immenso patrimonio culturale custodito all’interno delle imprese italiane.

Sono oltre 80 le iniziative che coinvolgono gli associati di Museimpresa. Da Verona a Napoli, da Biella a Firenze, da Genova a Fabriano sono molteplici le città, oltre alle capitali industriali come Milano e Torino, dove la comunità e le imprese si riconoscono in uno stesso progetto comune.

In Piemonte, a Torino:

MUSEO LAVAZZA

mostra “Lavazza Design People”

fino al 3 dicembre 2021

ore 10.00 - 18.00

Atrio di Nuvola Lavazza

Via Bologna, 32 (TO)

ingresso libero

Mostra temporanea, a cura di Virginio Briatore: venticinque anni di collaborazione tra Lavazza e i numerosi designer che hanno collaborato con l’azienda vengono raccolti in un volume che ne ripercorre gli esordi, le ispirazioni e il codice iconografico. Presentato al recente Salone del Mobile di Milano, il libro diventa tridimensionale nell’allestimento ideato da Promemoria, in cui rileggere il percorso compiuto e i protagonisti di un viaggio non ancora terminato.

CASA MARTINI

visita guidata "Aromata" appuntamenti con aperitivo a “Casa Martini e a Palazzo Madama”

Casa Martini

Piazza Luigi Rossi, 2 (Pessione,TO)

Palazzo Madama (Piazza Castello, 1 TO)

domenica 14/11

ore 18.00 - 19.00

ingresso a pagamento

Palazzo Madama di Torino e Casa Martini a Pessione sono lieti di proporvi un viaggio curioso nel mondo dei frutti e delle piante aromatiche coltivate e impiegate nella preparazione di bevande alcoliche.

Accompagnati da esperte guide nei diversi spazi dei musei, giardino, gli spazi espositivi ed esperienziali di Casa Martini e lo stabilimento produttivo, potrete scoprire le diverse specie di piante, le tecniche di lavorazione e trasformazione che, fin dai tempi più antichi, hanno dato origine alla produzione di bevande alcoliche: dal vino aromatizzato degli antichi romani al Martini declinato nelle sue diverse espressioni, icona del bere Made in Italy.

Ogni appuntamento sarà accompagnato da un aperitivo in esclusiva, dal semplice calice di vino che si accompagna a delizie salate servite nella cornice juvarrina di Palazzo Madama, alle proposte di aperitivo con cocktail e appetizer presso Casa Martini, da più di 150 anni protagonista dell’aperitivo italiano.

Costo: due esperienze, una proposta da Palazzo Madama e una proposta da Casa Martini, comprensive di ingresso, visite guidate e aperitivo 100.00 euro a partecipante; 90.00 euro a partecipante per possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta. (I partecipanti dovranno essere maggiorenni)

Modalità di prenotazione: per aderire alla proposta è necessario prenotare entrambe le date assieme, ovvero una delle date in calendario di Palazzo Madama e una delle date in calendario di Casa Martini, telefonando o scrivendo a 011.5211788 –prenotazioniftm@arteintorino.com

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

ciclo di incontri masterclass Museimpresa “La valorizzazione del Patrimonio Industriale, una grande risorsa per l’azienda”

In occasione della celebrazione dei 20 anni della Settimana della Cultura d’Impresa, Confindustria e Museimpresa hanno scelto di coinvolgere nei festeggiamenti l’intero Sistema associativo con le proprie imprese.

L’edizione 2021 si pone, in particolare, l’obiettivo di celebrare il ruolo determinante delle imprese per la crescita economica e culturale dei Territori.

L’Unione Industriale con i propri associati intende cogliere questa call con grande entusiasmo proponendo d’inserire nel palinsesto degli eventi di questa importante edizione un ciclo d’incontri presso le aziende e dedicato alle aziende dal titolo MASTERCLASS MUSEI D’IMPRESA.

Si tratta di un’iniziativa che si svilupperà in cinque workshop monografici, tra il primo ottobre e il 19 novembre, presso cinque diversi spazi museali di alcune aziende associate.

Ogni incontro sarà dedicato ad un tema specifico relativo alla realizzazione di un Museo d’Impresa o di altri strumenti per valorizzare l’heritage aziendale e si articolerà in un primo momento di visita guidata del museo ospite ed una seconda parte, in forma di workshop, in cui verrà illustrata la case history del museo e verrà approfondito il tema specifico che titolerà l’incontro stesso.

L’obiettivo dell’iniziativa consiste nel fornire a tutte le nostre aziende associate informazione e formazione riguardo alla realizzazione di strumenti volti alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale d’impresa e, più in generale, a diffondere la cultura d’impresa.

12/11 “La comunicazione”

presso Spazio La Stampa

Via Lugaro 21 (TO)

ore 17-19

Pianificare una buona strategia di comunicazione per il patrimonio culturale di un’impresa significa valorizzarlo per conservarlo al meglio e per accrescerne la visibilità, mettendolo a disposizione di tutti.

19/11 “L’archivio e la digitalizzazione”

presso HERITAGE LAB ITALGAS

C.so Palermo 3 (TO)

ore 15-17

Gli archivi sono luoghi di conoscenza, in continuo divenire, mai statici e mai univoci. Questo grande patrimonio di storia e cultura è uno strumento imprescindibile per esplorare e comprendere la nascita e l’evoluzione delle società imprenditrici e del contesto nel quale si sono sviluppate. L’utilizzo della tecnologia digitale è una sfida epocale, che metterà a disposizione dei ricercatori una immensa mole di dati e informazioni.

29/11 evento conclusivo

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Via Modane, 16 (TO)

ore 16.30 - 19.30

prenotazione obbligatoria

Evento conclusivo dei cinque incontri itineranti della “Masterclass Musei d’Impresa”, organizzata dall’Unione Industriale di Torino per osservare da vicino realtà già avviate rispetto al tema dei Musei d’Impresa e all’uso di altri strumenti finalizzati alla valorizzazione dell’heritage aziendale.

LA CENTRALE NUVOLA LAVAZZA

Mostra “Realizzare l’assoluto. Storie di sfide raccolte sul campo”

Via Ancona, 11/A (TO)

da sabato 13/11 a domenica 21/11

ore 10.00 - 18.00

ingresso libero

Mostra temporanea, realizzata dal Museo Lavazza e Promemoria Group, con la collaborazione del Museo della Racchetta: in occasione degli ATP Finals, per la prima volta a Torino, sarà possibile leggere tra aneddoti ed eventi, e ovviamente caffè, quanto Torino sia legata al mondo del Tennis, non solo come spettatrice.

CASA MARTINI

mostra “Tramanda - il filo tra passato e futuro”

Museo Enologico

Piazza Luigi Rossi, 2 (Pessione, TO)

da venerdì 15 ottobre 2021 a sabato 15 gennaio 2022

tutti i giorni, esclusi il martedì e mercoledì

ore 11.00 - 19.00

ingresso a pagamento - € 9,00

Tramanda, con i suoi artisti cosmopoliti uniti da un filo che sa essere esile e delicato quanto forte e resistente, ritrova la carica energetica in realtà mai persa nonostante tutto, nonostante i giorni controvento, e si presenta con un’edizione rinnovata e densa di letture.

A fianco dell’esposizione presso l’Imbiancheria del Vajro e l’ormai classico focus tematico a Palazzo Opesso, si aggiungono due nuovi spazi: Il Museo del Tessile e Casa Martini, che siglano sinergie finalizzate a proposta artistico-culturale sempre più indirizzata su concetti di sviluppo di un patrimonio che prende vita a Chieri ma si apre al mondo.

A Casa Martini, la collezione incontra uno spazio museale di grande interesse sul territorio, e ancora una volta le opere dialogano, creano rimandi e suggeriscono scoperte tra arte, cultura e paesaggio.

ARCHIVIO STORICO OLIVETTI

mostra “Abitare a Bellavista. Un quartiere Olivetti”

Urban Lab Torino

Piazza Palazzo Di Città, 8F (TO)

giovedì 18/11

ore 18.00 - 20.30

da venerdì 19/11 a sabato 20/11

da martedì 23/11 a mercoledì 24/11

ore 11.00 - 18.00

ingresso libero

La mostra rappresenta un’esplorazione del quartiere residenziale Bellavista, ultimo dei quartieri residenziali realizzati dalla Società Olivetti a Ivrea tra 1956 e 1975, portando all’attenzione dei visitatori il valore delle testimonianze (fonti orali e visive), dell’ascolto e della trasmissione della memoria storica in relazione alle trasformazioni e dinamiche di relazione sociale del quartiere, attraverso tre dispositivi narrativi: un campione di interviste ad abitanti del quartiere realizzate da Viviana Martorana (Politecnico Torino), un portfolio di fotografie del fotografo Paolo Mazzo, una selezione di documenti storici del progetto urbanistico a cura dell’Associazione Archivio Storico Olivetti. Con la collaborazione dell’associazione di quartiere “Bellavista Viva”, l’iniziativa si propone come possibilità di sintesi tra indagine storica e survey di un brano significativo della città di Ivrea, potenzialmente a servizio della pianificazione dello sviluppo urbano e sociale.

LA CENTRALE NUVOLA LAVAZZA

incontro “LEGEND21. Match with a Legend”

Nuvola Lavazza

Via Ancona, 11/A (TO)

venerdì 19/11

ore 15.00 - 18.00

prenotazione obbligatoria

Come si scopre un talento? Come si allena un talento? Come si gestisce una leggenda prima che diventi leggenda? Come si rende una storia particolare una storia universale? Come si resta campioni e come si affronta una sconfitta? Come si progetta un futuro leggendario?

Durante le Nitto ATP Finals 2021, di cui Lavazza è Platinum Partner, Mario Calabresi modera un match eccezionale tra un manager e scout di tennisti #1 al mondo e una CSR country manager con all’attivo ventuno brevetti tecnologici. Un confronto sul campo per una ricerca dialettica dei modi con cui si trasforma un talento in impresa, un brand in leggenda.

Programma

15.00 Match with a Legend

Benito Perez-Barbadillo, Founder and President of B1PGA, Marketing and Communications Consulente esterno per lo sport – Lavazza

Filomena Floriana Ferrara, Corporate Social Responsability Country Manager e Master Inventor IBM Italy

modera Mario Calabresi, Giornalista e Scrittore, Direttore Chora Media

16.00 Masterclasses for Legendary Managers

18.00 Nitto ATP Finals Match in Diretta, Aperitivo & Networking

Il primo evento diffuso della XX Settimana della Cultura d’Impresa è partito in primavera e si sviluppa su Instagram. È il progetto “Nel Tempo Di Una Storia”, dedicato ai musei e agli archivi d’impresa italiani, promosso da Museimpresa e Assolombarda, e realizzato in collaborazione con il fotografo Brahmino. Si tratta di un viaggio lungo tutta l’Italia alla scoperta di storie di impresa, di persone, lavoro, eccellenza, ricerca e innovazione. Ogni settimana Brahmino racconta le imprese italiane attraverso stories dal profilo Instagram del suo blog “What Italy Is”: ogni contenuto è dedicato a uno degli oltre cento musei e archivi associati a Museimpresa. Attraverso le sue visite viene creata una vera e propria guida, composta da video e scatti d’autore, per coinvolgere i follower in un progetto di cultura partecipata digitale. L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo imprenditoriale italiano, tramite i racconti di musei e archivi di impresa, vere e proprie destinazioni turistiche all’interno di itinerari alla scoperta dell’Italia dei borghi.

Il 18 novembre 2021, alle ore 14.30, in diretta streaming, l’incontro di apertura della seconda edizione del progetto “Cultura e Impresa: esperienze di Debate”, promosso dall’Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa, Fondazione Dalmine, Museimpresa, Fondazione Giuseppe Merlini, Società Nazionale Debate Italia e LIUC – Università Cattaneo. Il progetto si articola in un corso, completamente gratuito, dedicato agli insegnanti della scuola secondaria che si concluderà nel febbraio 2022, e coinvolgerà oltre un centinaio di docenti in tutta Italia. Museimpresa e i suoi associati mettono a disposizione l’esperienza decennale e il loro patrimonio culturale per permettere ai corsisti di prepararsi al meglio sui temi della cultura d’impresa. Il Debate è un gioco intellettuale che sviluppa alcune capacità importanti per lo studio, l’attività lavorativa e, più in generale, per la maturazione dei giovani.

Il PMI Day, in programma il 19 novembre, è un'iniziativa di orientamento promossa da Assolombarda, arrivata alla sua dodicesima edizione, un'opportunità per i giovani di incontrare le aziende del territorio e conoscerne la realtà produttiva con un focus sui temi della "Sostenibilità - Legalità - Digitalizzazione". L'obiettivo è promuovere la cultura d'impresa tra le nuove generazioni e far conoscere le tematiche sulle quali si articola l’impegno delle imprese per costruire un futuro di sviluppo e di benessere collettivo.

Il 23 novembre 2021 dalle 9,30 a Genova presso la Fondazione Ansaldo – Gruppo Leonardo si terrà il convegno Archimondi, esperienze archivistiche digitali. L’incontro, organizzato dalla Fondazione Ansaldo, in collaborazione con Museimpresa, si pone l’obiettivo di raccogliere le esperienze ad oggi maturate nel panorama archivistico italiano nell’applicare le tecniche digitali a fini conservativi e divulgativi e di promuovere presso i decisori una proposta di supporto economico alle attività di digitalizzazione. Ad aprire la giornata saranno Raffaella Luglini, Presidente di Fondazione Ansaldo e Direttore generale di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, e Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa.

A fine novembre si terrà un evento a Roma, a Palazzo Barberini, sede della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, sostenitore istituzionale dl Museimpresa, per indagare l’importanza della custodia della memoria per guardare al futuro e raccontare storie di innovazione delle imprese italiane, attraverso la testimonianza di alcuni Cavalieri del Lavoro.

Il 2 e 3 dicembre 2021 si terrà presso la Fondazione Banco di Napoli il convegno “Archivi e Comunità dal chiostro all’Agorà”, promosso dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania e dalla stessa Fondazione. Una riflessione sul ruolo degli archivi, una condivisione di idee ed esperienze per comprendere se e quali nuovi modelli di riferimento possano essere concretamente presi in considerazione per il futuro al fine di una più pregnante utilizzazione del patrimonio documentario disponibile. Patrimonio che ha la necessità di uscire dalla cerchia degli esperti per rendersi più pienamente “utile” alla società e per trovare una nuova e più ampia legittimazione presso i cittadini, aggiungendo funzioni nuove a quelle della conservazione e della ricerca storico-documentale.

L’ evento nazionale di chiusura della XX Settimana della cultura d’impresa sarà ospitato da Confindustria Bergamo il 25 novembre 2021 alle ore 15.00 nella nuova sede al Kilometro Rosso. L’incontro organizzato da Confindustria e Museimpresa è dedicato al tema portante della Settimana della Cultura d’Impresa: Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente.