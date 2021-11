Aumenta l’organico di Edisu: la decisione del Consiglio regionale

Dall’Aula del Consiglio regionale arriva il sì unanime all’aumento di quattro unità di personale all’Ente per il Diritto allo Studio (Edisu).

“La modifica della pianta organica è il primo passo del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021/23 per il futuro dell’Ente su cui stiamo lavorando, ispirandoci all’ampliamento e alla valorizzazione dei servizi e del personale stesso", ha spiegato l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino.

Marco Grimaldi (Luv) ha invitato la Giunta ad ampliare l’orizzonte di lavoro: “L’Edisu non deve solo avere risorse per confermare il 100% delle borse di studio, personale e progettisti per creare nuove residenze. Ha bisogno di un impegno politico e istituzionale per ottenere aree dismesse bonificate della città di Torino senza consumare ulteriore suolo, anche in vista delle Universiadi”.

Sulla stessa linea Diego Sarno (Pd): “Abbiamo chiesto un piano complessivo sul futuro dell’Edisu. Invitiamo l’assessore a confrontarsi su un documento scritto per elaborare insieme una visione condivisa che tenga insieme servizi, residenzialità, diritto allo studio”.