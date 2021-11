Alpignano, al via i lavori per la manutenzione del Ponte Nuovo: 10 mesi di viabilità modificata

Per consentire i lavori sarà necessario modificare la viabilità per 10 mesi, senso unico sui due ponti (nuovo e vecchio) e creazione di un circuito “ad anello”, già sperimentato nel mese di maggio, per agevolare il traffico e ridurre il più possibile i disagi.

Sul Ponte nuovo si transiterà solo su una corsia in direzione Rivoli, limitata ai veicoli con massa non superiore alle 3,5 tonnellate e di larghezza non superiore a 230 cm., salvo mezzi di soccorso in attività di emergenza, mentre sul Ponte vecchio il senso unico sarà verso via Cavour.