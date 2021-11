No green pass, gruppi di irriducibili pronti a sfidare i divieti: "Sabato manifesteremo come sempre in piazza Castello"

"Andremo in Piazza Castello, come sempre". Il messaggio è stato lanciato su Telegram da alcuni gruppi di No Green Pass di Torino, che sfidano così il divieto di organizzare cortei nel centri delle città che è stato annunciato dalla circolare inviata dal Viminale alle prefetture.

Alcuni No Green Pass vorrebbero quindi tornare il 13 novembre a manifestare per il sedicesimo sabato consecutivo nel cuore della città. Questa posizione è stata assunta, tra gli altri, anche da Onda Piemontese, che ha così preso le distanze dalla Variante Torinese, il cui portavoce Marco Liccione, al contrario, si era detto disposto a cambiare piazza per il consueto corteo.