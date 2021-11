Settimo: minaccia con un taglierino il direttore della Cassa di risparmio di Asti, arrestato

Momenti di paura stamattina a Settimo Torinese, quando poco prima delle 8 un italiano di 36 anni ha atteso l’arrivo del direttore della filiale della Cassa di risparmio di Asti e, minacciandolo con un taglierino, è entrato in banca con l’obiettivo di farsi consegnare il denaro. I carabinieri di Chivasso, allertati dal personale di vigilanza, hanno fatto irruzione in banca arrestando per rapina e sequestro di persone il 36enne. L’uomo era stato scarcerato appena quattro giorni prima, dopo essere stato arrestato per reati contro il patrimonio.