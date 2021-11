Torino sposa l'aerospazio, ma accanto ai campioni punta sul "settore giovanile": al via l'incubatore per le start up "in orbita"

Per vincere le partite decisive (ma soprattutto i campionati) servono i top player, ma anche il contributo delle giovanili è fondamentale: ecco perché è fondamentale investire nella "cantera". Proprio la strategia che Torino mette in campo per assicurarsi il titolo nella categoria "aerospazio", indicato di recente anche dal presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, come uno dei tasti su cui battere per ovviare alla crisi dell'automotive.



In tempi di ricerche che celebrano il capoluogo piemontese come "habitat" ideale per le start up e di premi per le idee migliori coltivate in ambito accademico, ecco che si apre in città un nuovo - importante - filone. Arriva infatti la prima call da parte di ESA BIC Turin, l'incubatore legato allo spazio sostenuto da ESA (Agenzia spaziale europea) e da ASI (Agenzia spaziale italiana) e nato dalla sinergia tra l’Incubatore del Politecnico di Torino I3P, il Politecnico di Torino e Fondazione LINKS.



L'obiettivo, all'interno del neonato ESA Business Incubation Centre Turin, è di sostenere le imprese innovative del settore spaziale. E proprio nel pomeriggio di oggi è tenuta la cerimonia ufficiale di apertura presso il Politecnico di Torino. Le attività, svolte in coordinamento con ASI ed ESA, hanno l’obiettivo di offrire alle startup selezionate opportunità di sviluppo tecnologico, business coaching e mentoring, consulenza legale per aspetti relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, accesso a capitali per la crescita ed integrazione nel sistema industriale italiano ed europeo. In Italia l’ESA BIC Turin si affiancherà all'incubatore già operativo in Lazio.