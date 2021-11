Presidio dei No Green Pass davanti alla sede di Gtt: "No ai ricatti" [VIDEO]

Un centinaio di persone, come annunciato, si sono ritrovate questa mattina sotto gli uffici GTT di corso Turati. "Chiediamo all'azienda un incontro per discutere e risolvere le problematiche. Basta con le parole".

Si tratta di lavoratori GTT, sia uffici che autisti. Che hanno affisso il cartello "No ai ricatti, no green pass". Ma accanto ai lavoratori GTT sono annunciati anche lavoratori della Sanità, lavoratori Pirelli e lavoratori Lavazza.

"VOGLIAMO UN ACCORDO"

"Vogliamo un accordo che ci permetta di lavorare tutti", dicono durante gli interventi al microfono. Due le camionette della Polizia schierate a tutela dell'ordine pubblico. Ma la manifestazione si svolge in maniera ordinata. "Dobbiamo unirci in una situazione come questa. È un problema che riguarda tutta la cittadinanza e non basta che vengano minimizzati i disagi e i disservizi, perché non sono minori. Sono almeno 200 le persone che si stanno opponendo".

"IL NUOVO SINDACO PARTA COL PIEDE GIUSTO: CAMBI ALCUNI DIRIGENTI"

"L'unica cosa che interessa a certi dirigenti, è essere confermati anche con questa nuova amministrazione comunale. A loro, nessuno va mai a chiedere conto. Al sindaco chiediamo di partire col piede giusto: cambiare alcuni di questi dirigenti".