Lavoratori senza Green pass, uffici Gtt in tilt: 14 giorni di attesa per accedere ai servizi

Attese e disservizi per Gtt in questi giorni

Per rinnovare un permesso di sosta, il primo appuntamento disponibile è il 25 novembre. Lo stesso vale per comprare un abbonamento. Servono almeno due settimane di pazienza e attesa, oggi, per accedere ai servizi forniti da Gtt.

Una coda piuttosto lunga, che equivale a uffici in tilt. Il problema? È doppio. Da una parte la mancanza di personale, dovuta principalmente al Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, dall’altra, come fanno sapere da Gtt, un aumento delle richieste tornate a volumi pre-pandemia.

Tempi di attesa infiniti





Il risultato? Tempi d’attesa infiniti e code presso i quattro uffici a disposizione dei cittadini (Porta Nuova, Caio Mario, corso Francia e corso Turati). Avevamo stabilito di utilizzare questo sistema di appuntamenti, ma gli slot vengono accaparrati tutti e non rimane molto spazio” spiegano dall’azienda. “Per le urgenze però non ci tiriamo indietro, ma non può essere una pratica sistematica” precisano.

Alla luce dei tempi d’attesa così lunghi, per Gtt vi è una verità: i torinesi sono poco avvezzi a lavorare su e-commerce. “Il 90% delle operazioni si possono svolgere via internet. Se i centri processassero solo le urgenze, non ci sarebbero problemi”, dicono da Gtt. Attualmente però rimangono i disservizi e con poco personale a disposizione, la situazione difficilmente migliorerà in tempo breve. “È evidente che se la richiesta dovesse crescere, cercheremo di ottimizzare le risorse. Ma non ci sono grandissimi margini”, promettono da Gtt.

Oggi presidio in corso Turati