Video porno e di violenze anche sui neonati: da Torino tre arresti per pedopornografia, c'è anche un prete di Benevento

Scambiavano foto e video di minorenni attraverso una piattaforma di messaggistica. Sono così scattate le manette ai polsi di un tecnico informatico 37enne residente in Piemonte, un giovane residente in Puglia (all'epoca dei fatti minorenne, ma creatore del canale dedicato a questa attività) e addirittura, in Campania - dopo il rinvenimento di moltissimo materiale pedopornografico - di un sacerdote della Diocesi di Benevento.



Il materiale illegale sequestrato, molto diversificato per categorie, conteneva anche contenuti raccapriccianti, ritraenti vere e proprie violenze sessuali in danno soprattutto di neonati. Ma nulla di tutto questo è sfuggito alla trappola tesa dagli investigatori del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino. E così sono scattate le perquisizioni a carico di 26 persone, considerate responsabili di detenzione e diffusione di materiale realizzato mediante sfruttamento di minori di 18 anni.