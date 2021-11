Da lunedì parte la rivoluzione digitale a Moncalieri: 14 certificati anagrafici scaricabili dal web

La svolta, partita lo scorso 25 ottobre con l'inaugurazione dello sportello digitale in via Pastrengo, da lunedì prossimo farà un ulteriore passo in avanti: dal 15 novembre a Moncalieri sarà possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi di persona da un operatore.

14 certificati subito disponibili

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza AIRE, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di famiglia e di stato civile, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia AIRE, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, anagrafico di Unione Civile e di Contratto di Convivenza.