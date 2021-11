Mostre, fiere e teatro per questo weekend in città

Weekend di metà novembre a Torino che porta in città diverse mostre, ma anche fiere del vinile e tanto teatro. Ecco gli appuntamenti imperdibili per sabato 13 e domenica 14 novembre.

MOSTRE E SPETTACOLI

THE UPCOMING ART

Fino al 30 novembre

Proseguirà fino al 30 novembre la nuova edizione del progetto The Upcoming Art con cui dal 2013 l’Associazione Alessandro Marena sostiene gli allievi dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 23 artisti emergenti che hanno interpretato il tema proposto quest'anno Missing Ties per dare espressione alle emozioni e al senso di distanza e allontanamento scaturiti durante la pandemia. Info: http://www.associazionealessandromarena.it/

FIERA DEL DISCO E DEL FUMETTO

Domenica 14 novembre

La Fiera del Disco e la Fiera del Fumetto tornano in una straordinaria edizione congiunta in Piazza Madama Cristina dalle 9 alle 18. Circa 50 espositori da tutta Italia (più il ritorno di qualche straniero) porteranno a Torino tutto il meglio della musica e dei comics degli ultimi 80 anni.

Info: https://www.facebook.com/TorinoFumetto



150 ANNI DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Fino al 7 dicembre

Un excursus storico e legislativo, realizzata dall'Enpa, patrocinata dal Consiglio regionale del Piemonte e ospitata in via Arsenale 14. Sarà possibile conoscere, attraverso documenti e immagini, la storia di un’associazione nata a Torino grazie a Giuseppe Garibaldi.

Info: http://enpa.it/it/90555/cnt/cultura-animale/piemonte-al-via-oggi-la-mostra-all-urp-del-consigl.aspx

KACHEMONO - CINQUE SECOLI DI ARTE GIAPPONESE

Fino al 25 aprile

125 pregiati kachemono in mostra al Mao, appartenenti alla Collezione Claudio Perino. I rotoli di tessuto prezioso dipinto, una sorta di corrispettivo del nostro quadro occidentale, appesi durante le occasioni speciali, per accogliere gli ospiti o come decorazione a seconda delle stagioni dell’anno, saranno esposti fino al 25 aprile. Presenti in mostra anche ventagli dipinti e lacche decorate appartenenti sempre alla Collezione Perino.

Info: www.maotorino.it

TEATRO

SUNNY SUNDAYS

Sabato 13 novembre ore 19, domenica 14 novembre ore 17

Nata con la complicità di artisti della Performing Arts Institute di Varsavia, questa performance è la storia di un matrimonio che mescola vivi e morti, finzione e realtà, fiaba e politica.

INFO: Fondazione Merz, www.festivaldellecolline.it

TUTTO BRUCIA

Sabato 13 novembre ore 21, domenica 14 novembre ore 19

Un titolo che deriva da una frase di Cassandra in una riscrittura delle Troiane di Euripide fatta da Sartre.

Con sullo sfondo conflitti e problematiche contemporanee e le schiave d’oggi che arrivano per mare.

INFO: Teatro Astra, www.festivaldellecolline.it

CIRKO VERTIGO

Sabato 13 novembre ore 20.45

Va in scena lo spettacolo “Equivoco” del danzatore e coreografo Sergio Antonino. L’assolo rientra nella stagione Solo in teatro, prodotta da Fondazione Cirko Vertigo e ideata da Caterina Mochi Sismondi. Equivoco sarà visibile anche su NicePlatform alle ore 21 in diretta streaming e seguire on demand.

INFO: Teatro Café Muller, www.cirkovertigo.com

IO ODIO – APOLOGIA DI UN BULLOSKIN

Sabato 13 alle 21 e domenica 14 novembre alle 19

È nato da alcune riflessioni sulle devianze criminali e loro sviluppi, che sorgono spesso in età adolescenziale, “Io Odio - Apologia di un bulloskin”, una produzione Santibriganti. “Io Odio” è il primo capitolo della trilogia “Indagare il male”. Il secondo sarà “Amo bambini - Confessione di un pedofilo” e il conclusivo “Sei solo mia - tutto quello che ho fatto per lei”. L’intento della pièce (drammaturgia di Valentina Diana, regia di Maurizio Babuin) e della trilogia è indagare la nascita e lo sviluppo del male che è soprattutto maschio, poiché è spropositato il divario: per una donna che si macchia, ci sono cento uomini che delinquono, feriscono, stuprano, uccidono, disprezzano, considerando i fatti, più o meno gravi, di cui si viene a conoscenza e quelli assai più numerosi che restano sconosciuti. L’obiettivo artistico è quello di sviluppare una riflessione particolarmente forte che si incentri su categorie e loro derive tristemente protagoniste della nostra contemporaneità.

INFO: Spazio Kairòs, via Mottalciatta 7

DOMENICAMATTINATEATRO

Domenica 14 novembre ore 11

In scena questa settimana “Il pesciolino d'oro”, spettacolo ispirato alla fiaba russa di Aleksandr Pushkin. Per bimbi, con attori e pupazzi a cura degli allievi dei corsi IsForCoop ‘Grow to Work’. Con Gabriele Catalano, Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta.

INFO: Teatro Agnelli, via Paolo Sarpi 111, www.assembleateatro.com/pesciolino-doro