A Torino niente mercatini di Natale, Lo Russo: "Non siamo usciti dalla pandemia"

Anche per quest'anno i torinesi dovranno rinunciare ai tradizionali mercatini di Natale. Perché - come ha voluto chiarire questa mattina il sindaco Stefano Lo Russo post - giunta "non siamo usciti dalla pandemia".

Già nel 2020, a causa del Covid in piazza Castello, così come nelle altre tradizionali sedi di piazza Solferino e Cortile del Maglio, non erano stati collocati i banchetti con pretzel e cioccolata calda. Mentre altre cittadine hanno realizzato il caratteristico mercatino di Natale commerciale, a partire da quello di Asti inaugurato negli scorsi giorni, il capoluogo piemontese sceglie la via della prudenza.