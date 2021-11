Hacker attaccano il Comune, Anagrafe Centrale ancora chiusa [FOTO]

Proseguono anche questa mattina i disservizi all'anagrafe centrale di Torino, dopo l'attacco hacker di ieri al sistema informatico della città. Questa mattina gli uffici di via della Consolata risultano ancora inaccessibili al pubblico, a causa dei pirati informatici che sono entrati nei server del Comune, chiedendo un riscatto da migliaia di euro in bitcoin per non pubblicare i dati sensibili dei torinesi.