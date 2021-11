Meteo, dopo la pioggia il tempo migliora su Torino e provincia. Ma solo fino a domenica

La bassa pressione in azione a largo della Sardegna traslerà nel corso della settimana verso Est. Il tempo su Torino e provincia migliorerà con temperature ancora al di sopra della media. La buona notizia è il manto nevoso che finalmente ha iniziato a ripopolare le nostre spoglie montagne oltre i 1200 metri. Il manto nevoso è una vera manna oltre che per lo sci rappresenta una connotazione stagionale e una futura riserva di acqua. Un nuovo possibile peggioramento viene tratteggiato per domenica prossima.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a giovedì 18 novembre cielo coperto con precipitazioni oggi molto intense sulla parte occidentale, sud-occidentale e nord-occidentale del Piemonte. Migliora il tardo pomeriggio sulla Liguria di Ponente mentre i fenomeni saranno più insistenti per fenomeni di “stau”, lungo i settori occidentale, sud-occidentale del Piemonte ove la massa d’aria umida impatterà i rilievi salendo e scaricando precipitazioni. Migliora domani mattina anche sul resto del Nord Ovest con cielo irregolarmente nuvoloso, foschie e nebbie mattutine e serali. Irregolarmente nuvoloso mercoledì, più sereno giovedì