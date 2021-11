Circoscrizione 8: costituite le sei Commissioni di Lavoro

Approvata la delibera che conferma i membri consiglieri che comporranno le nuove commissioni della circoscrizione 8.

In I commissione (Bilancio Programmazione - Patrimonio - Economato - Organizzazione Uffici - Servizi Demografici), Elena di Bella, II commissione (Pianificazione Territoriale Locale - Lavori Pubblici - Mobilità) Alberto Loi Carta, III commissione (Lavoro - Attività produttive) Dario Pera, IV commissione (Sanità - Servizi Sociali - Integrazione) Noemi Petracin, V commissione (Cultura - Istruzione - Sport,Turismo,Tempo libero - Gioventù) Enrico Foietta e VI commissione (Verde - Ambiente - Ecologia) Francesca Gruppi

Insieme a loro sono stati individuati anche i cittadini della circoscrizione che seguiranno i lavori di ogni commissione.

Eletti infine gli 11 gruppi consiliari con relativi capigruppo: per il PD, Michele Guccino, per i Moderati Antonio Palumbo, per la Lista Civica Lo Russo Sindaco Alberto Carta Loi, per Torino Domani, Paolo Verri, per Sinistra Ecologica Francesca Valeria Gruppi, per il gruppo misto di minoranza Lista Civica per la 8, Alessandro Lupi, per Torino Bellissima, Matteo Tabasso, per Lega Salvini Piemonte, Stefano Delpero, per Fratelli d’Italia, Claretta Marchi, per M5S, Raffaella Pasquali, per Forza Italia Berlusconi per Damilano, Veronica Pratis, per Futura per i Beni Comuni, Serena Fiorelli.

Il prossimo Consiglio si riunirà mercoledì 24 novembre.