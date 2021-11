A Camera, Mario Calabresi intervista il fotografo Martin Parr

Giovedì 18 novembre, alle ore 18.30, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia propone il primo di un ricco calendario di appuntamenti legati alla mostra Martin Parr. We Love Sports: l’incontro, dal titolo “Match Point”, vedrà confrontarsi sul tema della fotografia e dello sport Martin Parr e Mario Calabresi, accompagnati da Walter Guadagnini e Francesca Lavazza.

Il fotografo Martin Parr, protagonista della fotografia internazionale e membro di Magnum Photos, sarà in collegamento dal proprio studio di Bristol dal quale dialogherà con il giornalista Mario Calabresi, in presenza a CAMERA, una delle voci più note del giornalismo italiano, nonché appassionato di fotografia e autore del volume “A occhi aperti” (Contrasto, 2014). Insieme ripercorreranno le tappe salienti della brillante carriera di Parr, a partire dai primi progetti realizzati in bianco e nero, fino alle iconiche fotografie a colori, in un confronto in grado di far emergere la capacità del linguaggio fotografico di raccontare il nostro presente.

Nell’incontro si parlerà delle tante immagini presenti nella mostra Martin Parr. We Love Sports a CAMERA, visitabile fino al 13 febbraio 2022, così come dell’importante collaborazione fra l’autore inglese e il Gruppo Lavazza, grazie al quale Parr ha ritratto, con la sua riconoscibile e spiccata ironia, i comportamenti e le stranezze dei tifosi delle principali competizioni tennistiche mondiali.