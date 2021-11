Festival Demiourgos: secondo concerto con Giulia Bombonati e Cecilia Collura

Martedì 23 novembre, secondo appuntamento in Villa Tesoriera per il Festival Demiourgos XXX Edizione.

Il Festival realizzato da Associazione Artistico Culturale IPPOGRIFO, diretto da Luigi Di Cesare, prosegue con il concerto "Sentieri in musica: da Mozart a Bridge", un percorso musicale che esalta il ruolo cameristico della viola e del pianoforte attraverso i secoli e le nazioni.

Con l'Ator Duo composto da Giulia Bombonati, alla viola, e Cecilia Collura al pianoforte.

Musiche di W. A. Mozart, Sonata in Si bemolle maggiore

per viola e pianoforte (ricostruzione di Karl Marguerre da

frammenti KV 372, Anh. 46 (374g), Anh. 68 (589a), KV 439b), M. I. Glinka (1804-1857) Sonata in Re minore (I movimento), R. Schumann (1810-1856) Marchenbilder op. 113 Nicht schnell - Lebhaft - Rasch Langsam, mit melancholischem Ausdruck, e F. Bridge (1879-1941) Two pieces for viola and piano Pensiero - Allegro appassionato.

Il concerto si svolgerà alle ore 17 alla Biblioteca Civica Musicale "Andrea della Corte" nella Villa Tesoriera.

Ingresso gratuito a tutti i concerti con prenotazione obbligatoria al numero Tel. 011 01138374