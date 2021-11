Sole Onlus, nuova edizione di Presetik: la grande promozione natalizia equo & local di Torino

Dal 3 al 23 dicembre, SOLE ODV presenta la nuova edizione di Presetik, da 18 anni l’appuntamento solidale dell’Associazione per portare avanti progetti in Italia grazie alla mostra mercato di prodotti Equo e Local di Cooperative Sociali e microimprese famigliari.

È anche possibile ordinare online, Sole ODV spedisce in tutta Italia, e, per chi desidera consigli, è disponibile il servizio gratuito di personal shopper.

SOLE ODV è perciò pronta ad accogliere chiunque vorrà fare regali di Natale e contribuire a una buona causa. Vi aspettiamo in sede, nel rispetto delle norme di sicurezza, in via Fiume 12, Collegno.