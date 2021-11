Rapina il telefonino di un giovane in corso Giulio Cesare: una pattuglia vede la scena e lo arresta

Un marocchino di 40 anni, con precedenti di polizia, si è reso responsabile, la scorsa domenica, di una rapina ai danni di un giovane che stava camminando in corso Giulio Cesare. Lo ha avvicinato con una scusa e gli ha intimato di consegnargli il telefonino. La vittima si è rifiutata, custodendo il cellulare nelle tasche del giubbotto. Ne è nata una colluttazione violenta, durante la quale il rapinatore si è riuscito a impossessare del telefonino e lo ha minacciato con due coltelli, dicendo alla vittima di allontanarsi, altrimenti, lo avrebbe ferito.

In quell’istante è transitata a pochi metri una pattuglia della Squadra Volante che, intuito quanto accaduto, ha fermato il responsabile quasi nell'immediato. A seguito di perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso dei due coltellini utilizzati per la rapina e di un telefonino di dubbia provenienza, per cui è stato anche denunciato per ricettazione, oltre che arrestato per rapina aggravata.